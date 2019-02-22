Путин призвал россиян-запасников на военные сборы

Владимир Путин (фото - EPA)

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев. Указ опубликован на портале правовой информации РФ от 21 февраля.

В тексте отмечается, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и Федеральной службе безопасности.

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Сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов. Исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

В послании к Федеральному собранию 20 февраля Путин заявил, что Россия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.