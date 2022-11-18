"Путин – психологическая катастрофа". Ветеран Второй мировой о войне РФ против Украины
Питер Колтап, британский ветеран Второй мировой войны, получивший в день своего 100-летия две медали за службу в Нидерландах, назвал российского диктатора Владимира Путина психически больным. Об этом сообщает Sky News.
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"Путин немного сумасшедший, не правда ли? Он психологическая катастрофа. Ему нужно обратиться к психиатру", – сказал Колтап.
Питер Колтап служил в полку пилотов планеров Британских воздушно-десантных войск и участвовал в Голландской операции (Operation Market Garden) в Нидерландах в сентябре 1944 года.
Сегодня нидерландский атташе вручил ему медаль за освобождение Голландии и медаль Market Garden.
Колтап, родом из Лондона, впервые присоединился к пехотному Эссексскому полку, когда ему было меньше 18 лет. Затем он перешел в полк пилотов планеров, "чтобы мог сидеть, а не носить тяжелое оружие", и принял участие в операции Market Garden.
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