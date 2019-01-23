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23.01.2019, 10:29

Путин сказал, что ждет Курильские острова

Путин сказал, что ждет Курильские острова - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России отметил, что Москва будет придерживаться договора 1956 года

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Россия и Япония продолжат переговоры о подписании мирного договора. Об этом на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи в Москве заявили президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Радио Свобода.

По словам Путина, обе страны заинтересованы в подписании документа. При этом условия для мирного договора должны быть приемлемы для обеих стран и поддержаны обществом. Позиция России остается неизменной. Президент России заявил, что Москва будет придерживаться договора 1956 года.

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Абэ заявил, что нерешенную за 70 лет проблему "необходимо решать, но сделать это непросто". Он также сообщил, что Москва и Токио договорились организовать новый чартерный рейс для бывших жителей южной части Курильских островов, чтобы те смогли посетить могилы предков.

Японский премьер ожидает новой встречи с российским лидером в июне 2019 года.

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они отошли к СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

В сентябре 2018 года президент страны-агрессора Владимир Путинпризвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

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Теги: Курильские острова, владимир путин, мирный договор, синдзо абэ
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