Путин ввел для россиян электронные повестки в военкомат

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который узаконивает рассылку россиянам повесток в электронном виде. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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Закон также вводит ряд ограничений для граждан РФ, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Как пишут пропагандисты, повестки военнообязанным россиянам будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Кроме того, оповещение о повестке будет направляться россиянину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, пишет ТАСС.

Как писала Медуза, согласно новому закону, после вручения повестки военнообязанному россиянину будет запрещено выезжать из страны, на явку в военкомат отводится 20 дней. Против тех, кто не придет, введут запреты – они не смогут стать индивидуальными предпринимателями, зарегистрировать недвижимость, управлять автомобилем, брать кредиты.

Региональные российские власти могут устанавливать и другие ограничения для тех, кто не приходит в военкомат, включая отказ от выдачи выплат, льгот и мер поддержки.

Вадим Ребрина

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