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В РФ вводят электронные повестки в военкомат. Кто не явится, закроют выезд, лишат выплат

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 15:44
В РФ вводят электронные повестки в военкомат. Кто не явится, закроют выезд, лишат выплат - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Нелегитимная Госдума РФ приняла пакет поправок, которые узаконивают рассылку россиянам повесток в электронном виде — через личный кабинет в приложении "Госуслуги". Медуза объясняет, что это значит для военнообязанных в РФ.

Кроме обычного способа рассылки повесток по почте или вручения лично под роспись (в том числе на работе), бумажные повестки в РФ будут дублировать в электронной форме — в виде уведомления в приложении "Госуслуги".

Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на "Госуслугах", пишет издание.

"Если призывник не получил бумажную повестку и удалил аккаунт в "Госуслугах", чтобы не получить электронную, повестка все равно будет считаться врученной — через семь дней после размещения в специальном реестре повесток (сейчас его нет, его создание предусмотрено поправками...)", – говорится в сообщении Медузы.

После вручения повестки военнообязанному россиянину будет запрещено выезжать из страны, на явку в военкомат отводится 20 дней. Против тех, кто не придет, введут запреты — они не смогут стать индивидуальными предпринимателями, зарегистрировать недвижимость, управлять автомобилем, брать кредиты.

Региональные российские власти могут устанавливать и другие ограничения для тех, кто не приходит в военкомат, включая отказ от выдачи выплат, льгот и мер поддержки.

Все эти новые правила коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

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Вадим Ребрина
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Россия мобилизация военкомат
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