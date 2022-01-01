"Пьяные и без масок". Хоккеистов молодежной сборной России сняли с самолета в Калгари

Сегодня, 1 января, молодежную сборную России по хоккею сняли с самолета в Калгари (Канада). Хоккеисты были пьяны, курили и отказывались надеть маски. Об этом написала в Twitter журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн.

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По ее словам, с самолета рейсом Калгари-Франкфурт сняли не только российскую, но и чешскую сборную.

"Некоторые из причин – пьянство, курение и отказ от ношения маски", – написала Леманн.

Она добавила, что не все хоккеисты вели себя плохо, но к рейсу не допустили всех.

Обе команды принимали участие в молодежном чемпионате 2022 года по хоккею в Канаде, который был досрочно завершен из-за коронавируса.

Менеджер сборной Чехии написал в комментарии к посту Леманн, что его подопечных сняли с рейса из Калгари по ошибке.

По его словам, россияне не соблюдали "гигиенические правила, в чем явно сыграл свою роль и алкоголь". А чехов высадили потому, что на них были такие же серые толстовки, как у россиян.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов в комментарии Матч ТВ заявил, что "многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса".

В федерации хоккея России сообщили, что сборной купили новые билеты – из Калгари в Торонто, а затем во Франкфурт.

1 июня в Риге прошел матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси. При вместимости арены на 1000 человек, было продано всего два билета, а на саму игру пришел один болельщик.

Наталия Медведева

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