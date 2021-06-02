Чемпионат мира по хоккею. На матч России и Беларуси пришел один человек

Вчера, 1 июня, в Риге прошел матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси. При вместимости арены на 1000 человек, было продано всего два билета, а на саму игру пришел один болельщик, пишет портал Sport24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Такая ситуация с посещаемостью произошла из-за того, что на трибуны могли попасть только жители Латвии, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса, а билеты стоили 110 евро.

В итоге единственным зрителем матча оказался житель Риги Андрей Михайлов. В комментарии журналистам он заявил, что цена билета его не смутила, поскольку он ходит на такие матчи редко и "раз в 15 лет можно себе позволить". Также он отметил, что болеет за Россию, но "вообще – за красивый хоккей".

24 мая Ассоциация профессиональных футболистов Литвы призвала федерацию футбола отменить матчи в Беларуси.

Читайте также: "Это было бы неуместно". У Лукашенко забрали чемпионат мира по хоккею

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.