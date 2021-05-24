"Непредсказуемая и небезопасная страна": АПФ Литвы призвала отменить матчи в Беларуси

Ассоциация профессиональных футболистов Литвы назвала Беларусь "непредсказуемой и небезопасной" и призвала федерацию футбола отменить матч в Минске. Соответствующее заявление появилось на странице PFA Lietuva в Facebook.

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Глава ассоциации, бывший футболист Арунас Климавичюс обратился к президенту ЛФФ Томасу Данилявичюсу с призывом "занять четкую позицию" в этой ситуации.

В АПФ просят Литовскую футбольную федерацию отменить матч и позаботиться о том, чтобы национальные сборные играли только в безопасных странах.

"Вчерашние события показали, что это непредсказуемая и небезопасная страна не только для граждан Беларуси, но и для наших соотечественников", – заявили в АПФ.



Соревнования национальной сборной в Минске были намечены на 16 ноября, а 8 июня в столице Беларуси должен был состояться контрольный матч молодежной сборной Литвы с беларускими сверстниками (до 21 года).

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Оксана Житнюк

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