UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Непредсказуемая и небезопасная страна": АПФ Литвы призвала отменить матчи в Беларуси

24.05.2021, 15:28
футболисты футбол (depositphotos.com)

Ассоциация профессиональных футболистов Литвы назвала Беларусь "непредсказуемой и небезопасной" и призвала федерацию футбола отменить матч в Минске. Соответствующее заявление появилось на странице PFA Lietuva в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава ассоциации, бывший футболист Арунас Климавичюс обратился к президенту ЛФФ Томасу Данилявичюсу с призывом "занять четкую позицию" в этой ситуации.

В АПФ просят Литовскую футбольную федерацию отменить матч и позаботиться о том, чтобы национальные сборные играли только в безопасных странах.

"Вчерашние события показали, что это непредсказуемая и небезопасная страна не только для граждан Беларуси, но и для наших соотечественников", – заявили в АПФ.

Соревнования национальной сборной в Минске были намечены на 16 ноября, а 8 июня в столице Беларуси должен был состояться контрольный матч молодежной сборной Литвы с беларускими сверстниками (до 21 года).

Читайте также: "Акт государственного терроризма". Реакция лидеров ЕС на захват самолета режимом Лукашенко

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол беларусь литва ryanair минск Nexta роман протасевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 