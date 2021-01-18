"Это было бы неуместно". У Лукашенко забрали чемпионат мира по хоккею
Международная федерация хоккея на льду решила отказаться от проведения чемпионата мира в Беларуси. Об этом сообщается на сайте МФЛ.
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Как отмечается, совет федерации провел комплексную проверку целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси и пришел в выводу, что решение о переносе его из Минска неизбежно.
"И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным", – сказал президент МФЛ Рене Фазель, добавив, что сейчас в Беларуси есть более серьезные проблемы, которые нужно решить, а федерация хоккея обязана обеспечить безопасность команд и зрителей.
Мировое хоккейное первенство запланировано на период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге (Латвия). В Беларуси в 2014 году уже проводили ЧМ по хоккею.
- В сентябре 2020 года Латвия призвала провести ЧМ с другой страной вместо Беларуси. Некоторые СМИ писали, что матчи могут полностью перенести в Латвию, либо частично – в Россию или Финляндию.
- 11 января глава Фазель приехал в Минск, где обнимался с Лукашенко и обсуждал ЧМ. Позднее он опубликовал фото с президентом федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым: того протестующие обвиняли в подавлении акций против режима, хотя он почти все отрицает.
- 15 января Германия предложила не ограничиваться заявлениями о солидарности с протестующими против режима Александра Лукашенко, а подтвердить это на деле: лишить власти Беларуси права проведения чемпионата мира по хоккею.
- 16 января спонсоры ЧМ по хоккею Skoda и Nivea отказались поддерживать чемпионат, в случае если он будет проводиться в Беларуси.
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