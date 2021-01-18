"Это было бы неуместно". У Лукашенко забрали чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду решила отказаться от проведения чемпионата мира в Беларуси. Об этом сообщается на сайте МФЛ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, совет федерации провел комплексную проверку целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси и пришел в выводу, что решение о переносе его из Минска неизбежно.

"И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным", – сказал президент МФЛ Рене Фазель, добавив, что сейчас в Беларуси есть более серьезные проблемы, которые нужно решить, а федерация хоккея обязана обеспечить безопасность команд и зрителей.

Мировое хоккейное первенство запланировано на период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге (Латвия). В Беларуси в 2014 году уже проводили ЧМ по хоккею.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность почти сошла на нет. ЕС, США, Украина и другие страны не признают Лукашенко законно избранным президентом.

В сентябре 2020 года Латвия призвала провести ЧМ с другой страной вместо Беларуси. Некоторые СМИ писали, что матчи могут полностью перенести в Латвию, либо частично – в Россию или Финляндию.

11 января глава Фазель приехал в Минск, где обнимался с Лукашенко и обсуждал ЧМ. Позднее он опубликовал фото с президентом федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым: того протестующие обвиняли в подавлении акций против режима, хотя он почти все отрицает.

15 января Германия предложила не ограничиваться заявлениями о солидарности с протестующими против режима Александра Лукашенко, а подтвердить это на деле: лишить власти Беларуси права проведения чемпионата мира по хоккею.

16 января спонсоры ЧМ по хоккею Skoda и Nivea отказались поддерживать чемпионат, в случае если он будет проводиться в Беларуси.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.