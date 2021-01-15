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Германия призвала забрать у Лукашенко чемпионат мира по хоккею. Пока никакого эффекта

15.01.2021, 12:05
Германия призвала забрать у Лукашенко чемпионат мира по хоккею. Пока никакого эффекта - Фото
Хайко Маас (фото - ЕРА)

Германия предложила не ограничиваться заявлениями о солидарности с протестующими против режима Александра Лукашенко, а подтвердить это на деле: лишить власти Беларуси права проведения чемпионата мира по хоккею, который стартует в мае. Об этом пишет пресс-служба МИД ФРГ, цитируя министра Хайко Мааса.

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"Мир восхищается смелостью беларусов, требующих свободы. Лукашенко ответил жестокими репрессиями. Если серьезно относиться к солидарности с Беларусью, то ЧМ там не может проводиться. Речь идет не о политическом маневрировании, а о том, чтобы занять позицию", – сказал он.

Диктатор Беларуси Лукашенко является поклонником хоккея и играет сам, преимущественно "на камеру".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность почти сошла на нет. ЕС, США, Украина и другие страны не признают Лукашенко законно избранным президентом. Отношения Украины и Беларуси с августа 2020-го ухудшились после беспочвенных обвинений Лукашенко в адрес соседней страны.

Мировое хоккейное первенство запланировано на период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге (Латвия). Беларусь уже имеет опыт проведения ЧМ по хоккею: это было в 2014 году.

11 января глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель приехал в Минск, где обнимался с Лукашенко и обсуждал ЧМ. Позднее он выложил фото с президентом федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым: того протестующие обвиняли в подавлении акций против режима, хотя он почти все отрицает.

Фото: ЕРА

Позднее в минском оргкомитете ЧМ-2021 заявили, что рассчитывают на то, что МФХ "будет твердо следовать принципам олимпизма, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков". 

  • В сентябре 2020 года Латвия призвала провести ЧМ с другой страной вместо Беларуси.
  • Некоторые СМИ писали, что матчи могут полностью перенести в Латвию, либо частично – в Россию или Финляндию.
  • Ранее многие призывали бойкотировать футбольный ЧМ-2018 в РФ, но это ни к чему не привело.
  • Месяц назад Россию отстранили от международных спортивных соревнований на два года. 

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Евгений Пилипенко
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