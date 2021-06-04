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Пять лет удерживали на Шри-Ланке: в Украину вернулся капитан судна Avant Garde Гаврилов

04.06.2021, 11:58
Пять лет удерживали на Шри-Ланке: в Украину вернулся капитан судна Avant Garde Гаврилов - Фото
Геннадий Гаврилов (Фото - Профсоюз работников морского транспорта Украины)

Капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, арестованный на Шри-Ланке пять лет назад, вернулся в Украину. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Глава МИД отметил, что Гаврилова с 2016 года удерживали на Шри-Ланке "по ложным обвинениям".

В конце мая 2021-го суд его оправдал, и сейчас он уже находится в Одессе.

СПРАВКА. Геннадий Гаврилов был капитаном судна Avant Garde, которое находилось в управлении компании Шри-Ланки. Судно задействовали для обеспечения безопасности в море и для предотвращение нападения пиратов. В связи с этим на борту было огнестрельное оружие и боеприпасы.
  • В октябре 2015-го, когда судно находилось на якоре вне территориальных вод Шри-Ланки, Гаврилов ожидал разрешения на заход в порт, но Avant Garde задержали местные власти.
  • 23 июня 2016-го украинский капитан был арестован за незаконный ввоз оружия в страну. Ему запретили покидать государство и долгое время не предъявляли никаких обвинений.
  • В 2017-м Гаврилов записал видеообращение к украинским властям с просьбой поспособствовать его освобождению. Он также рассказал о проблемах со здоровьем (катаракта глаза и больное сердце) и необходимости операции.

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Оксана Житнюк
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