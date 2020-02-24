Ракетный эсминец США зашел в Черное море: фото

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Эскадренный миноносец USS Ross (DDG-71) ВМС США класса Arleigh Burke 23 февраля зашел в акваторию Черного моря для проведения операции по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Об этом сообщает командование 6-го флота ВМС США.

Это первый случай, когда корабль ВМС США зашел в Черное море с начала 2020 года.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

"Этим визитом мы последовательно увеличиваем наши отношения с нашими черноморскими партнерами. Устойчивые операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Недавно этот эсминец был совместно с французским авианосцем "Шарль де Голль" (R 91) в составе объединенной оперативной группы 473 в Средиземном море во время операции FOCH, развернутой флотом Франции.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Справка. USS Ross - 154-метровый эсминец с водоизмещением 8775 тонн, мощностью 108 000 л.с. и экипажем 337 человек, ранняя версия кораблей типа "Арли Берк". Построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к базе Норфолк в штате Виргиния, США. Назван в честь капитана Дональда Росса, участвовавшего в боевых действиях за Перл-Харбор.

На вооружении, помимо всего прочего, - противокорабельные ракеты Harpoon, 90 шахтных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk, зенитные ракеты RIM-156 SM-2 и противолодочные RUM-139 VL-Asroc. Оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis.

24 декабря сообщалось , что ракетный эсминец USS Ross зашел в морской порт Одессы.