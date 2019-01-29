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29.01.2019, 19:06

Раз в поколение: США готовятся к рекордно низким температурам

Раз в поколение: США готовятся к рекордно низким температурам - Фото
Фото: ЕРА

Чрезвычайное положение было объявлено в ряде штатов - от Висконсина до Алабамы

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Американские синоптики предупредили о рекордном понижении температуры на этой неделе. Так называемый полярный вихрь может привести к похолоданию до -46C. Об этом сообщает ВВС.

Метеорологи штата Айова предупреждают людей "избегать глубоких вдохов и сводить к минимуму разговоры", если они решатся выйти на улицу.

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Чрезвычайное положение было объявлено в ряде штатов - от Висконсина до Алабамы.

Джон Гаган, метеоролог Национальной метеорологической службы, сказал: "Интенсивность этого холодного воздуха, я бы сказал, бывает один раз за поколение".

Служба предупредила, что при таких экстремальных температурах обморожение возможно уже через 10 минут после выхода на улицу.

Тысячи школ, преимущественно на Среднем Западе, были закрыты, и более 1000 рейсов были отменены.

Как сообщалось ранее, в Украину идет потепление.

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Теги: США, погода, мороз, температура, холод
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