Разведка США подозревает Россию в создании боевых спутников

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Основную угрозу интересам США в космосе представляют Китай и Россия. Об этом говорится в докладе Агентства военной разведки США на официальном сайте.

Кроме того, риски создают Иран и Северная Корея.

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Эксперты агентства отмечают, что Китай смог выйти на второе место по числу орбитальных спутников после США и продолжает активно инвестировать в развитие космической программы.

Россия, несмотря на отставание, пока сохраняет ключевые позиции в космосе и развивает разные типы военных технологий, позволяющих вести боевые действия в космическом пространстве. Авторы доклада указывают, что часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, скорее всего, имеет двойное назначение. "Спутники наблюдения и обслуживания могут проводить диагностику приближающихся аппаратов и устранять некоторые неисправности. Та же технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и атак", - гласит доклад.

В агентстве отмечают, что для подготовки доклада использовали открытые источники, в том числе российские СМИ.

Пентагон решил пересмотреть процесс сертификации космических ракет частной компании Илона Маска SpaceX. Цель проверки - выяснить, придерживались ли ВВС США инструкций по сертификации новых служб запуска, когда лицензировали Falcon 9 и Falcon Heavy.