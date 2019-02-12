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12.02.2019, 10:42

Пентагон выясняет, как ВВС США выдали ракетные лицензии SpaceX

Пентагон выясняет, как ВВС США выдали ракетные лицензии SpaceX - Фото
Илон Маск (фото — EPA)

Генерал из Министерства обороны США заявил, что оценку процедуры предоставления сертификатов компании Илона Маска начнут проводить со дня на день

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Министерство обороны США решило пересмотреть процесс сертификации космических ракет частной компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Об этом пишет Reuters.

По словам замглавы инспекционного департамента Пентагона Майкла Рорка, цель проверки — выяснить, придерживались ли ВВС США инструкций по сертификации новых служб запуска, когда лицензировали Falcon 9 и Falcon Heavy.

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В SpaceX не комментируют ситуацию.

23 декабря 2018 года SpaceX при помощи Falcon 9 вывела в космос первый спутник GPS третьего поколения. Оператор спутниковой системы навигации — Космическое командование ВВС США.

Это была дебютная миссия компании Маска для Минобороны США. Глава SpaceX много лет пытался пробиться на прибыльный рынок военно-космических запусков, где ранее доминировали корпорации Lockheed Martin и Boeing.

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Теги: Илон Маск, Falcon Heavy, spacex, falcon 9, проверка, космос, ракета, пентагон
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