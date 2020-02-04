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Редкая саламандра семь лет просидела на одном месте без движения

Редкая саламандра семь лет просидела на одном месте без движения - Фото
Евройпеский протей - иллюстративное фото (скриншот видео Dušan Jelić, YouTube)
04.02.2020, 08:48

Протей не двигался 2569 дней

В пещерах Боснии и Герцеговины обнаружили европейского протея, который просидел на одном месте семь лет без движения. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университета имени Этвеша Лоранда (Венгрия), которые наблюдали за амфибиями в течение восьми лет, передает The Independent.

Ученые объясняют инертность тем, что протеи не очень общительны, на них не охотятся хищники, они устойчивы к голоду (способны обходиться без пищи в течение нескольких лет), слепы и живут в полной темноте под землей и водой.

По данным специалистов, протеи преодолевают около 10 метров за 10 лет. Ученые полагают, что эти саламандры двигаются исключительно для спаривания. Однако это происходит редко – в среднем раз в 12,5 лет.

Ареал обитания протеев - пещеры юга Словении и Боснии и Герцеговины.

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