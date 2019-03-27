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27.03.2019, 09:30

Трамп подписал указ: режим ЧП в США из-за хакеров продолжается

Трамп подписал указ: режим ЧП в США из-за хакеров продолжается - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Киберугроза исходит или направляется лицами, "находящимися полностью или в значительной части за пределами США"

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Вчера, 26 марта, президент США Дональд Трамп продлил еще на один год режим чрезвычайного положения в стране "из-за растущей угрозы злонамеренных действий в киберпространстве". Об этом говорится на сайте Белого дома.

В указе сказано, что действия хакеров угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. 

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"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", - говорится в заявлении Трампа.

Отмечается, что киберугроза исходит или направляется лицами, "находящимися полностью или в значительной части за пределами США". 

Указ о введении чрезвычайного положения в стране был подписал 44-м президентом США Бараком Обамой 1 апреля 2015 года и будет оставаться в силе до 1 апреля 2020 года. 

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Теги: США, дональд трамп, барак обама, киберугроза, режим ЧП
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