Выкинули "фабрику троллей" из Сети: США провели кибероперацию

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Киберкомандование Вооруженных сил США провело спецоперацию против российского "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Washington Post.

Как сообщает издание, в результате кибератаки амерканский отдел "фабрики троллей" был отключен от интернета. Спецоперация была проведена вечером 5 ноября - накануне промежуточных выборов в США.

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"Были отформатированы сервера, через которые работал американский отдел", - сообщил источник.

Как отмечает Washington Post, это была первая подобная операция киберкомандования США, которое в прошлом году получило новые полномочия по противодействию угрозам со стороны России в киберпространстве.

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