Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 21:55

Выкинули "фабрику троллей" из Сети: США провели кибероперацию

Выкинули "фабрику троллей" из Сети: США провели кибероперацию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Это была первая подобная операция киберкомандования США

Реклама
Реклама

Киберкомандование Вооруженных сил США провело спецоперацию против российского "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Washington Post.

Как сообщает издание, в результате кибератаки амерканский отдел "фабрики троллей" был отключен от интернета. Спецоперация была проведена вечером 5 ноября - накануне промежуточных выборов в США.

Реклама

"Были отформатированы сервера, через которые работал американский отдел", - сообщил источник.

Как отмечает Washington Post, это была первая подобная операция киберкомандования США, которое в прошлом году получило новые полномочия по противодействию угрозам со стороны России в киберпространстве.

Читайте также: Российское государство и фейковые новости

Ранее сегодня президент Петр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля Россия осуществила DDoS-атаки на Центральную избирательную комиссию. Он отметил, что СНБО совместно с СБУ, полицией и американскими партнерами уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кибератака, фабрика троллей, киберкомандование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 