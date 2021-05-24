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Режим в действии. Лукашенко подписал закон, который позволит отключать в Беларуси связь

24.05.2021, 13:55
Режим в действии. Лукашенко подписал закон, который позволит отключать в Беларуси связь - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в нормативных актах по электросвязи. Согласно ему госведомство при Лукашенко получило право отключать связь в "профилактических целях", сообщает госСМИ Белта.

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В законе говорится, что "в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу нацбезопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению или приостановлению функционирования сетей электросвязи". 

Среди возможных вариантов – сокращение времени использования, изменения режима работы и временное прекращение работы телекоммуникационных сетей.

Полномочия по управлению сетью электросвязи передали "оперативно-аналитическому центру при президенте республики Беларусь". Если же операторы связи откажутся выполнять требования центра, то это будет расцениваться как грубое нарушение закона о лицензировании их деятельности, говорится в сообщении.

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Дарья Мостовая
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