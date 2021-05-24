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Лукашенко запретил публиковать независимые опросы, а также прямые эфиры с протестов

24.05.2021, 12:22
Лукашенко запретил публиковать независимые опросы, а также прямые эфиры с протестов - Фото
Александр Лукашенко (Фото: БЕЛТА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о массовых мероприятиях, по которому запрещено освещать в режиме реального времени митинги. Кроме того, диктатор запретил публиковать результаты опросов общественного мнения, "проведенных без получения необходимой аккредитации". Об этом пишет пропагандистское агентство БелТА

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В законе о массовых мероприятиях указано, что местные органы властей режима и силовики наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры в районах митингов. 

Кроме того, исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий – их должны только согласовывать.

По закону о журналистах вводится возможность лишения аккредитации представителя СМИ, если он распространил "сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию". Также аккредитации могут лишить за "умышленное противоправное деяние" в работе.

Режим санкционировал для силовиков возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам и СМИ. 

Также Лукашенко подписал закон, позволяющий подотчетному ему "оперативно-аналитическому центру" ограничивать функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи.

  • 9 мая Лукашенко подписал декрет о мерах, которые должны будут предпринять власти страны в случае его убийства.
  • 17 мая он подписал закон, позволяющий силовикам не нести ответственность за увечия из-за применения физической силы, а также позволяющий использовать боевую технику при разгоне митингов.

Читайте также: Сюр. Лукашенко согласен на перевыборы президента – одновременно с Байденом

Станислав Стороженко
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