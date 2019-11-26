Рекорд за 10 лет. 53% россиян хотели бы уехать - опрос

Кремль (фото - ЕРА)

Уехать из России хотели бы 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

Отмечается, что это рекордный показатель с 2009 года (тогда было 29% желающих).

Среди тех, кто хотел бы уехать, деятельность президента РФ Владимира Путина не одобряют 73%.

Более половины респондентов считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (36% среди не задумывающихся об эмиграции).

Опрос был проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года среди 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ на дому у респондента методом личного интервью

Статистическая погрешность не превышает 2,9%.