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Рэпер Coolio умер из-за коктейля из фентанила, героина и метамфетамина – менеджер

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07.04.2023, 09:29
Рэпер Coolio умер из-за коктейля из фентанила, героина и метамфетамина – менеджер - Фото
Скриншот с видео

Смерть американского рэпера Coolio в сентябре 2022 года произошла из-за действия коктейля из фентанила, героина и метамфетамина. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на его менеджера.

Согласно отчету коронера округа Лос-Анджелес, на момент смерти рэпер страдал болезнью сердца и астмой, а также недавно употреблял фенциклидин или PCP (синтетический фармакологический препарат для внутривенного наркоза; диссоциативное вещество, которое на сленге называют angel dust, HOG, killer weed, KJ и др.).

Офис коронера признал смерть музыканта случайной, сообщает издание.

  • 29 сентября 2022 года Coolio, известного автора хита 90-х "Gangsta's Paradise" обнаружили без сознания на полу в ванной дома его друга в Лос-Анджелесе. Он скончался в возрасте 59 лет.
Вадим Ребрина
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наркотики музыка рэп Coolio
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