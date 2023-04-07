Рэпер Coolio умер из-за коктейля из фентанила, героина и метамфетамина – менеджер

Смерть американского рэпера Coolio в сентябре 2022 года произошла из-за действия коктейля из фентанила, героина и метамфетамина. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на его менеджера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно отчету коронера округа Лос-Анджелес, на момент смерти рэпер страдал болезнью сердца и астмой, а также недавно употреблял фенциклидин или PCP (синтетический фармакологический препарат для внутривенного наркоза; диссоциативное вещество, которое на сленге называют angel dust, HOG, killer weed, KJ и др.).

Офис коронера признал смерть музыканта случайной, сообщает издание.

29 сентября 2022 года Coolio, известного автора хита 90-х "Gangsta's Paradise" обнаружили без сознания на полу в ванной дома его друга в Лос-Анджелесе. Он скончался в возрасте 59 лет.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.