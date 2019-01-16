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16.01.2019, 17:03

РФ депортировала украинскую журналистку, поддерживавшую "Л/ДНР"

РФ депортировала украинскую журналистку, поддерживавшую "Л/ДНР" - Фото
Елена Бойко (фото - vk.com)

Ее признали виновной в нарушении миграционного законодательства РФ и даже оштрафовали на 5 тыс рублей

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Россия депортировала украинскую журналистку, которая переехала в РФ и выступала в эфире российских телеканалов с критикой Украины и поддержкой террористических "Л/ДНР". Об этом сообщает Радио Свобода.

Московский суд признал Бойко виновной в нарушении правил пребывания на территории России и оштрафовал ее на 5 тыс рублей. 

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Сама журналистка признала свою вину касательно нарушения правил пребывания в РФ, но ходатайствовала об отмене решения о ее депортации, ведь, по ее словам, СБУ ведет против нее два уголовных дела - за госизмену и посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее также сообщалось, что Бойко просила у РФ политического убежища, но российские власти ответили ей отказом.

Елена Бойко (настоящая фамилия - Вищур) приехала в Россию в марте 2016 года для участия в роли эксперта на российском телевидении. Она неоднократно критиковала действующую власть Украины, а также выражала поддержку террористическим организациям ДНР и ЛНР.

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Теги: депортация, елена бойко, госизмена
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