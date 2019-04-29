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29.04.2019, 21:16

РФ и КНР – в антирейтинге религиозных свобод: отчет комиссии США

РФ и КНР – в антирейтинге религиозных свобод: отчет комиссии США - Фото
Фото: ЕРА

За прошлый год Россия "ускорила свои репрессивные действия" против религиозных меньшинств

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Россия и Китай – одни из наибольших в мире нарушителей религиозных свобод, говорится в отчете Комиссии США по международной религиозной свободе (независимый и надпартийный орган федерального правительства), передает Радио Свобода.

Согласно документу, в Китае притеснения терпят уйгуры-мусульмане (их в стране около 15 млн) и КНР – среди девяти так называемых "стран, вызывающих особую обеспокоенность". Комиссия рекомендует добавить в этот список Россию и еще пять стран.

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Отмечается, что РФ "ускорила свои репрессивные действия" против религиозных меньшинств в 2018-м. Это же сказано об Узбекистане, где "грубые нарушения религиозных свобод", хотя есть и некоторые улучшения.

В списке стран-нарушителей также Таджикистан, Судан, Вьетнам, Эритрея, Туркменистан.

В документе сказано и о действиях России в оккупированном Крыму: там продолжают похищать, пытать и арестовывать крымских татар-мусульман.

18 апреля международная неправительственная организация Репортеры без границ опубликовал отчет, согласно которому из-за выборов в 2019-м в Украине деградировали условия работы журналистов.

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Теги: Россия, религиозная свобода
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