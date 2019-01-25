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25.01.2019, 17:18

РФ могла "подсмотреть" у США идеи для своего ударного БПЛА: СМИ

РФ могла "подсмотреть" у США идеи для своего ударного БПЛА: СМИ - Фото
Ударный беспилотник РФ Охотник (фото - vk.com)

В руки к союзникам РФ - Ирану - попал американский RQ-170 Sentinel, который очень похож на "новый" российский беспилотник Охотник

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Недавно в РФ показали новый тяжелый ударный беспилотник Охотник. В нем российские конструкторы могли найти пременение таким же технологиям, которые уже используются в американском стелс-дроне RQ-170 Sentinel. Об этом пишет The Drive.

Сообщается, что Россия могла беспрепятственно изучить RQ-170 Sentinel, ведь тот попал в руки к союзникам РФ - Ирану.

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По своему внешнему виду российская "новинка" также похожа на Northrop Grumman's X-47B, но остается не ясным, какой у нее внутри будет двигатель. В The Drive пока называют Saturn AL-31F "логичным выбором" для РФ.

X-47B Фото: Northropgrumman

Также издание отмечает, что если Охотник и правда получит этот двигатель, его нельзя будет назвать полноценным стелс-беспилотником.

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Теги: беспилотник, охотник, RQ-170 Sentinel
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