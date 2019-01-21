РФ разместила в Плесецке противоспутниковые системы Нудоль: фото

Иллюстративное фото

В России на космодроме Плесецк военное командование РФ разместило ракетные комплексы А-235 Нудоль. Об этом сообщает Defence Blog.

Космодром расположен в 800 км на север от Москвы. Ранее там же дислоцировалась ракета-носитель Циклон-2.

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Россия заявляет, что "Нудоль" - противоракетные системы, но в США иного мнения: там полагают, что это противоспутниковые системы.

Для размещения "Нудоли" требуется спецплощадка. По данным источника, ее возведением занялись еще в конце 2015 года. Сейчас уже готова ее западная часть; восточная же будет достроена немного позже.

По сообщениям СМИ, "Нудоль" РФ нужна для того, чтобы иметь возможность сбивать вражеские спутники связи. Таким образом, в России планируют контролировать стратегически важные промрегионы.

Сами же "Нудоли" могут производиться в разных комплектациях, в том числе с учетом использования ядерного боезаряда.

Фото: Defence Blog

По сообщениям СМИ, Россия сейчас активно формирует свою систему ПВО, в которую помимо "Нудоли" войдут и новые С-500.

Отмечается также, что "Нудоль" прошла испытания относительно недавно – в конце 2015 года.

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Ранее США заявили о создании нового рода войск и своей военной "экспансии" в космос. Их намерения вызваны опасениями новых разработок КНР и РФ.