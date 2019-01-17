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17.01.2019, 10:38

США видят космическую угрозу от РФ, КНДР и КНР - будут защищаться

США видят космическую угрозу от РФ, КНДР и КНР - будут защищаться - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Америке обеспокоились разработкой РФ и Китаем гиперзвуковых ракет и решили усилить свои позиции в космосе

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Военное командование США видит в КНДР, России и Китае своих "космических врагов", а потому намерено развивать системы противоракетной обороны непосредственно в космосе. Об этом пишет AP.

Сама стратегия обороны в космосе еще будет в деталях обсуждаться в Пентагоне, но уже известно, что Америка намерена усеять небо над собой датчиками, которые будут мгновенно оповещать военные силы США о запуске вражеских ракет.

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Также рассматривается возможность размещения и систем перехвата, которые будут уничтожать вражеские цели буквально в первую минуту после их запуска.

Наращивание военного присутствия Америки в космосе связывают в первую очередь с разработкой Китаем и Россией новых баллистических ракет и гиперзвукового оружия.

Отмечается, что сейчас американские системы ПВО располагаются преимущественно на земле и военном флоте США.

По информации источника, Америка готова тратить большие средства на космическое вооружение и прямое тому доказательство - уже выделенные из бюджета миллиарды на новое поколение ядерного оружия.

Сама стратегия космической обороны в США не нова: в прошлом году ее уже активно обсуждали, но тогда ее реализации препятствовали переговоры по ядерному разоружению КНДР, пишет AP.

Читайте также: РФ и Гватемала договорились не размещать первыми оружие в космосе

Ранее в США заявляли, о грядущем создании нового рода войск, которые будут ориентированы на защиту Америки в космосе.

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Теги: армия США, космос, впк
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