РФ не сможет достроить Северный поток-2 - министр энергетики США

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод Северный поток-2, так как не обладает нужными технологиями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова министра на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, задержка с достройкой будет "очень долгой" и это "не так просто, как сказать, что мы почти закончили".
Таким образом Бруйетт прокомментировал возможные попытки России обойти санкции США, завершив строительство трубопровода самостоятельно.
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