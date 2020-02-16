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РФ не сможет достроить Северный поток-2 - министр энергетики США

РФ не сможет достроить Северный поток-2 - министр энергетики США - Фото
Фото: Nord Stream AG
16.02.2020, 11:09

Дэн Бруйетт считает, что у России нет технологий

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод Северный поток-2, так как не обладает нужными технологиями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова министра на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, задержка с достройкой будет "очень долгой" и это "не так просто, как сказать, что мы почти закончили".

Таким образом Бруйетт прокомментировал возможные попытки России обойти санкции США, завершив строительство трубопровода самостоятельно.

Читайте также: США вводят санкции против Северного потока-2. Что будет с "трубой Путина" в обход Украины? 

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северный поток - 2 Россия США дэн бруйетт
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