РФ не сможет достроить Северный поток-2 - министр энергетики США

Фото: Nord Stream AG

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод Северный поток-2, так как не обладает нужными технологиями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова министра на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, задержка с достройкой будет "очень долгой" и это "не так просто, как сказать, что мы почти закончили".

Таким образом Бруйетт прокомментировал возможные попытки России обойти санкции США, завершив строительство трубопровода самостоятельно.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2 . Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы на магистрали. В ответ на это в Газпроме заявили, что строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено российскими мощностями . В распоряжении российской компании есть многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит модернизацию.

США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2 Allseas остановила работы завершено российскими мощностями 6 февраля США заявили, что могут ввести новые санкции против проекта газопровода Северный поток-2: Конгресс США готов принять еще один законопроект о штрафных мерах, если Россия попытается достроить газопровод.

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