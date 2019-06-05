РФ обвинила Турцию "в попустительстве антироссийской кампании"

Мария Захарова (фото - ЕРА)

МИД РФ обвинило Турцию в "попустительстве антироссийской кампании" из-за проведенных в стране акций, посвященных 75-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

"С сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий, в том числе проводившихся при непосредственной поддержке турецких центральных и муниципальных властей, носило политизированный и откровенно антироссийский характер", - сказала она.

Захарова отметила, что это не способствует развитию отношений между РФ и Турцией.

"Абсолютно не соотносится попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары с ее собственным подходом к другим историческим событиям", - сказала Захарова.

Недавно Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары не стремятся получить от России компенсацию за незаконную послевоенную депортацию. "Мы только хотим, чтобы они покинули нашу территорию и позволили спокойно жить на своей земле", - сказал Джемилев.

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