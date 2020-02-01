РФ отказала в посадке самолету ФРГ с эвакуированными из Китая

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Москва неожиданно отказала в посадке на дозаправку немецкому самолету с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Германии и других стран. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.

По ее словам, Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах.

Самолет бундесвера Airbus A310 перевозил из Уханя во Франкфурт-на-Майне 120 человек. Рамп-Карренбауэр говорит, что Россия дала разрешение на полет над своей территорией, а также обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не уточняется.

После отказа России самолет направился в Хельсинки. Сейчас борт уже приземлился во Франкфурт-на-Майне. Эвакуированные будут временно размещены в казармах Воздушных сил Германии.

Bild уточняет, что среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 гражданина Китая, один болгарин и один гражданин США.

Также издание сообщило, что немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".

Зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, который входит в состав правящей коалиции, Йоханн Вадепуль назвал действия РФ "недружественным актом" в условиях гуманитарного бедствия.

В России пока никак не комментировали инцидент.

По состоянию на сегодняшнее утро, число жертв коронавируса в Китае достигло 259. Всего в Китае зафиксировано более 11790 случаев заражения. Многие страны эвакуируют своих граждан из зараженных районов. Сегодня такое решение приняли в России.