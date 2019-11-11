Родственники Асада купили в Москве 19 квартир - расследование

Родственники президента Сирии Башара Асада купили не менее 19 квартир в московском районе Москва-Сити на сумму около $40 млн. Об этом идет речь в совместном расследовании неправительственной организацией по борьбе с коррупцией Global Witness и издания Financial Times.
Расследователи сообщили, что родственники Асада начали вкладывать деньги в московскую недвижимость с 2013 года.
13 квартир купил и оформил на свое имя двоюродный брат президента Сирии Хафез Махлуф.
Две элитные квартиры приобрела жена другого двоюродного брата Асада, самого богатого человека Сирии – бизнесмена Рами Махлуфа.
Еще три квартиры купили трое других братьев Махлуфов.
Для проведения этих сделок в основном использовались зарегистрированные в Ливане офшорные компании.
Все указанные братья Асада, по информации расследователей, находятся под санкциями Евросоюза.
Читайте также: Трамп одобрил помощь Асаду со стороны РФ в конфликте с Турцией