Родственники Асада купили в Москве 19 квартир - расследование

Башар Асад (фото - EPA)

Родственники президента Сирии Башара Асада купили не менее 19 квартир в московском районе Москва-Сити на сумму около $40 млн. Об этом идет речь в совместном расследовании неправительственной организацией по борьбе с коррупцией Global Witness и издания Financial Times.

Расследователи сообщили, что родственники Асада начали вкладывать деньги в московскую недвижимость с 2013 года.

13 квартир купил и оформил на свое имя двоюродный брат президента Сирии Хафез Махлуф.

Две элитные квартиры приобрела жена другого двоюродного брата Асада, самого богатого человека Сирии – бизнесмена Рами Махлуфа.

Еще три квартиры купили трое других братьев Махлуфов.

Для проведения этих сделок в основном использовались зарегистрированные в Ливане офшорные компании.

Все указанные братья Асада, по информации расследователей, находятся под санкциями Евросоюза.

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