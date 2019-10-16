Трамп одобрил помощь Асаду со стороны РФ в конфликте с Турцией

Президент США Дональд Трамп высказал одобрение тем, что российские военные оказывают помощь армии сирийского президента Башара Асада на фоне проведения Турцией военной операции против курдов на территории Сирии. Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Reuters.
Президент США также отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.
- Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает поддержку курдов. Американские военные покинули граничащие с Турцией территории Сирии.
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Сразу после этого, 6 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами".
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В МИД РФ заявили, что военная операция Турции против курдов в Сирии не соответствует позиции России в пользу сохранения территориальной целостности Сирии.