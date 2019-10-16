Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп одобрил помощь Асаду со стороны РФ в конфликте с Турцией

Трамп одобрил помощь Асаду со стороны РФ в конфликте с Турцией - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
16.10.2019, 18:07

Президент США также отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе

Президент США Дональд Трамп высказал одобрение тем, что российские военные оказывают помощь армии сирийского президента Башара Асада на фоне проведения Турцией военной операции против курдов на территории Сирии. Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Reuters.

Президент США также отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.

  • Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает поддержку курдов. Американские военные покинули граничащие с Турцией территории Сирии.
  • Сразу после этого, 6 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии против вооруженных отрядов курдов, которых Анкара называет "террористами". 
  • В МИД РФ заявили, что военная операция Турции против курдов в Сирии не соответствует позиции России в пользу сохранения территориальной целостности Сирии.
Напишите нам
Россия Сирия дональд трамп Турция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 