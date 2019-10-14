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РФ: Операция Турции "не совсем" совместима с целостностью Сирии

РФ: Операция Турции "не совсем" совместима с целостностью Сирии - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
14.10.2019, 19:00

На вопрос, какие действия предпримет РФ в связи с этим, помощник Путина сказал: "Что-то будем делать, посмотрим"

В МИД РФ признали, что военная операция Турции против курдов в Сирии не соответствует позиции России в пользу сохранения территориальной целостности Сирии. Об этом в кулуарах российско-саудовских переговоров на высшем уровне заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Интерфакс.

У него спросили, соответствует ли происходящее на севере Сирии позиции России в пользу сохранения территориальной целостности этой страны. "Не совсем", - признал Ушаков.

На вопрос, какие действия предпримет РФ в связи с этим, Ушаков сказал: "Что-то будем делать, посмотрим".

Комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган о том, что он согласует свои действия с Россией, представитель Кремля сказал, что "Путин разговаривал с Эрдоганом по телефону 2-3 дня назад и точку зрения изложил".

Вчера вечером сирийская правительственная армия Башара Асада начала наступление на север страны для противостояния турецким войскам.

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Сирия владимир путин Турция реджеп эрдоган
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