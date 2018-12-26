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26.12.2018, 11:53

Рождество в Ираке: страна впервые отмечает христианский праздник

Рождество в Ираке: страна впервые отмечает христианский праздник - Фото
Скриншот из видеозаписи

Боевики ИГ в праздничный для христиан день совершили теракт на севере Ирака

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Рождество 25 декабря стало общенациональным праздником в преимущественно мусульманском Ираке. Это первые официальные торжества в стране "по случаю рождения Иисуса Христа", пишет агентство Голос Америки.

Иракское правительство у себя в Twitter выразило "наилучшие пожелания христианам в Ираке и во всем мире", пожелав им "счастливого и мирного Рождества".

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Традиционно в этот день христиане в Багдаде собрались на рождественскую мессу в халдейском католическом соборе Святого Георгия. Также здесь присутствовали представители исламского духовенства - как шииты, так и сунниты.

Праздник был омрачен очередным терактом: в освобожденном после трехлетней оккупации городе Таль-Афар на севере Ирака боевики экстремистской сети Исламское государство взорвали заминированный автомобиль. Погибли как минимум три человека, ранены 12-ть.

До вторжения в Ирак коалиции во главе с США в 2003 году там проживали около 1,5 млн христиан. После Иракской войны и последовавшей за ней экспансии ИГ в рамках гражданской войны, многие христиане были убиты или уехали из страны. Сейчас в Ираке живет не более 300 тысяч представителей этой конфессии.

В канун Рождества премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад может ввести войска в Сирию после вывода оттуда американских военных.

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Теги: ирак, праздник, Багдад, христиане, рождество, ассирийцы
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