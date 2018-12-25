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25.12.2018, 07:54

Ирак допускает введение войск в Сирию

Ирак допускает введение войск в Сирию - Фото
Фото: pixabay.com

Для "защиты Ирака от угроз соседних государств"

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Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад может ввести войска в Сирии после вывода оттуда американских военных, передает Washington Post.

Премьер отметил, что правительство рассматривает "все возможные варианты" для защиты Ирака от угроз соседних государств. Также сообщается, что в воскресенье в Ираке прошло заседание совета нацбезопасности.

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24 декабря глава Пентагона подписал указ о выводе американских войск из Сирии. 

На фоне этого к границе с Сирей уже начала стягивать войска Турция.

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Теги: Сирия, ирак, войска, иракские войска
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