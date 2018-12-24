Указ о выводе войск США из Сирии подписан - CNN

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Глава Пентагона подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в ведомстве.

В указе уточняется, как и когда будет проходить вывод войск, но официально не предоставляется никакой информации.

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Сейчас в Сирии остаются около 2600 военнослужащих Соединенных Штатов. Их вывод, предположительно, должен начаться в ближайшие недели и займет несколько недель.