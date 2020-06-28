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Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен на выборах

Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен на выборах - Фото
Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)
28.06.2020, 08:33

Президент США проигнорировал предыдущие предупреждения, юристы группы Rolling Stones готовы подать судебный иск

Рок-группа Rolling Stones предупредила президента США Дональда Трампа, что может подать на него в суд, если он продолжит использовать их песни в президентской кампании. Об этом сообщает BBC.

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В заявлении юристов группы говорится, что они работают с организацией по защите прав исполнителей BMI, чтобы остановить несанкционированное использование музыки.

Избирательный штаб Трампа использовал песню You Can't Always Get What You Want во время мероприятий в Талсе, штат Оклахома, на прошлой неделе. Эта же песня использовалась в кампании Трампа в 2016 году, тогда группа писала в Twitter, что не поддерживает Трампа.

В заявлении, появившемся вчера, представители группы заявили, что следующие юридические шаги могут потребоваться после того, как Трамп проигнорировал предыдущие предупреждения.

BMI предупредила штаб Трампа, что использование песен Rolling Stones в его кампании будет нарушением лицензионного соглашения и станет предметом судебного иска.

Денис Юдин
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