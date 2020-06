Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен на выборах

Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)

Рок-группа Rolling Stones предупредила президента США Дональда Трампа, что может подать на него в суд, если он продолжит использовать их песни в президентской кампании. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении юристов группы говорится, что они работают с организацией по защите прав исполнителей BMI, чтобы остановить несанкционированное использование музыки.

Избирательный штаб Трампа использовал песню You Can't Always Get What You Want во время мероприятий в Талсе, штат Оклахома, на прошлой неделе. Эта же песня использовалась в кампании Трампа в 2016 году, тогда группа писала в Twitter, что не поддерживает Трампа.

В заявлении, появившемся вчера, представители группы заявили, что следующие юридические шаги могут потребоваться после того, как Трамп проигнорировал предыдущие предупреждения.

BMI предупредила штаб Трампа, что использование песен Rolling Stones в его кампании будет нарушением лицензионного соглашения и станет предметом судебного иска.

5 июня Twitter удалил видео Трампа за нарушение авторских прав

19 июня Facebook удалил рекламу Трампа с нацистской символикой