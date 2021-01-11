Романтика локдауна. Британский программист сделал девушке предложение через робота-курьера

В Великобритании разработчик приложений Бен Хоган решил предложить девушке выйти за него замуж необычным способом. Мужчина вручил кольцо роботу, который доставляет продукты на дом, чтобы тот передал его будущей невесте, пишет BBC.

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Доставку кольца Хоган организовал в канун Рождества, а встречаться пара начала как раз перед началом первого коронавирусного карантина в марте прошлого года.

По словам программиста, его девушка всегда была без ума от роботов, да и он сам неплохо относится к достижениям науки и техники – это и помогло ему остановить свой выбор именно на таком варианте предложения руки и сердца.

В ноябре 2020 года британские исследователи разработали робота, который может оказывать помощь жителям домов престарелых, ходя за ними по пятам: видео.

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Дарья Мостовая

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