Росатом объяснил взрыв на полигоне стечением обстоятельств

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Причиной взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ в корпорации Росатом назвали "стечение обстоятельств". Об этом сообщает Интерфакс.

В Росатоме заявили, что к трагедии привело "стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий".

Там уточнили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Сегодня в Росатоме заявили, что на полигоне погибли пятеро его сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сказали в корпорации.

Медуза отмечает, что упомянутый изотопный источник питания - это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива.

Ранее эксперты предполагали, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". В районе взрыва в тот же день заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.