В РФ признали: взрыв на полигоне может быть связан с радиацией

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Госкорпорация Росатом заявила, что на полигоне в Архангельской области погибли пятеро ее сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

8 августа на полигоне произошел взрыв. Минобороны России выпустило заявление, где говорилось, что авария случилась при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В Росатоме, в свою очередь, уточнили: "Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Медуза отмечает, что, хотя в сообщении Росатома вообще не употребляются термины "радиоактивное излучение" или "радиация", упомянутый изотопный источник питания - это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива.

До этого о скачке радиации после происшествия рассказывали только в администрации Северодвинска. Но затем мэрия удалила сообщение. Минобороны заявляло, что радиационный фон в норме, хотя не приводило никаких подробностей о характере происшествия. В пресс-релизе Росатома нет данных об изменении радиационного фона в связи со случившимся.

Ранее эксперты предполагали, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". В районе взрыва в тот же день заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.