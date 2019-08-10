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В РФ признали: взрыв на полигоне может быть связан с радиацией

В РФ признали: взрыв на полигоне может быть связан с радиацией - Фото
Фото: EPA
10.08.2019, 12:45

Госкорпорация Росатом заявила, что в результате взрыва на полигоне в Северодвинске погибли пятеро ее сотрудников

Госкорпорация Росатом заявила, что на полигоне в Архангельской области погибли пятеро ее сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

8 августа на полигоне произошел взрыв. Минобороны России выпустило заявление, где говорилось, что авария случилась при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В Росатоме, в свою очередь, уточнили: "Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Медуза отмечает, что, хотя в сообщении Росатома вообще не употребляются термины "радиоактивное излучение" или "радиация", упомянутый изотопный источник питания - это генератор, который вырабатывает электричество из тепла, получаемого при распаде радиоактивного топлива.

До этого о скачке радиации после происшествия рассказывали только в администрации Северодвинска. Но затем мэрия удалила сообщение. Минобороны заявляло, что радиационный фон в норме, хотя не приводило никаких подробностей о характере происшествия. В пресс-релизе Росатома нет данных об изменении радиационного фона в связи со случившимся.

Ранее эксперты предполагали, что в Белом море могли проходить испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". В районе взрыва в тот же день заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. 

  • 9 августа КоммерсантЪ, ссылаясь на источники, сообщил, что в результате взрыва тонны крайне токсичного вещества могли оказаться в водах Белого моря.
  • В феврале СМИ страны-агрессора написали об успешном этапе испытаний "Буревестника" До этого они сообщали, о завершении испытаний ядерной энергетической установки для ракеты.

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взрыв Росатом радиация происшествие полигон Северодвинск
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