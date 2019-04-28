Россия бросает вызов контрразведке США - глава ФБР

Кристофер Рэй (фото - EPA)

Директор ФБР Кристофер Рэй назвал вмешательство России в избирательный процесс в США серьезной политической угрозой и вызовом для контрразведки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Директор ФБР подчеркнул, что Кремль, учитывая присутствие российских шпионов в США и историю операций с политического влияния, продолжит адаптировать и совершенствовать свою тактику.

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The New York Times пишет, что высокопоставленные чиновники в администрации пытаются блокировать, противостоять и ослаблять операции разведки РФ, но они, тем не менее, жалуются на отсутствие координации на высоком уровне.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп уделяет мало внимания предупреждениям о вмешательстве РФ, поскольку воспринимает любую дискуссию на эту тему посягательством на законность его победы в президентских выборах 2016 года.

26 апреля суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18-месячному тюремному заключению за то, что не она зарегистрировалась в качестве иностранного агента, а также за сговор с целью проникновения в консервативные политические круги США по заказу Кремля.