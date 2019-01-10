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10.01.2019, 17:48

Россия обвинила ВВС в трансляции идеологии террористов

Россия обвинила ВВС в трансляции идеологии террористов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Роскомнадзоре заявили, что Русская служба цитировала террориста Аль-Багдади

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Роскомнадзор заявил, что на сайте Русской службы ВВС выявлены материалы, "транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". Об этом сообщает пресс-служба регулятора страны-агрессора.

Там рассказали, что проводят проверку интернет-ресурсов BBC, в том числе сайта Русской службы британского вещателя, на предмет соблюдения требований российского законодательства.

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"В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади)", - сказано в сообщении.

Также Роскомнадзор направил запрос ООО Бритиш телевижн (вещатель телеканала BBC World News в РФ) о предоставлении документов, подтверждающих отсутствие контроля компании со стороны иностранных организаций.

Кроме того российская сторона проведет проверку соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В апреле британский медиарегулятор Ofcom начал семь расследований против российского телеканала RT, подозревая его в нарушении принципа беспристрастности, а в мае открыл еще три.

После этого в России начали проверку BBC World News, а также сайтов ВВС в России.

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Теги: Роскомнадзор, терроризм, журналистика, новости, BBC
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