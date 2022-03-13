Россия планирует высадить десант в Одессе. Оккупантов там встретят – Данилов

Россия планирует высадить десант в Одессе и области, чтобы взять регион под свой контроль. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, оккупанты хотели провести эту операцию еще три-четыре дня назад, но откладывали из-за неблагоприятной погоды. Данилов подчеркнул: в Одессе и области оккупантов ждут украинские защитники, ситуация – под контролем.

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"Это не новая угроза. У них есть большое желание начать десантирование, то, что касается Одессы и Одесской области. Но их там ждут, легкой прогулки там не будет. Там есть кому их встречать. Мы понимаем, о каких силах и средствах идет речь", – добавил Данилов.

Александр Мясищев

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