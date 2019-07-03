Россия угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - сказал сегодня Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что без РФ якобы "были выбраны порядка 70 % судей ЕСПЧ, Верховный комиссар по правам человека".

"С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная, и еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ", - отметил он.

2 июля 2019 года страна-агрессор Россия выплатила около 33 млн евро - свой платеж в бюджет Совета Европы 2019 год. Общая сумма российского долга перед СЕ составляет более 55 млн евро, без учета процентов.