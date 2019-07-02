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02.07.2019, 21:21

33 млн евро. Россия заплатила в Совет Европы взнос за 2019 год

33 млн евро. Россия заплатила в Совет Европы взнос за 2019 год - Фото
Фото: EPA

Общая сумма российского долга перед СЕ составляет более 55 млн евро

Российская Федерация выплатила около 33 миллионов евро - свой платеж в бюджет Совета Европы 2019 год. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя генсекретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена.

По словам Хольтгена, весь взнос за текущий год - около 33 миллионов евро - был переведен на счета Совета Европы. Он подчеркнул, что "твердо уверен, что долги России за 2017 и 2018 годы также будут погашены".

Общая сумма российского долга перед СЕ составляет более 55 млн евро, без учета процентов. Москва остановила эти выплаты из-за санкций со стороны Совета Европы против своей делегации.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу. 1 июля к ним присоединились представители Швеции в ПАСЕ.

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Теги: совет европы, пасе
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