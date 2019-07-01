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01.07.2019, 20:07

Арьев: Швеция присоединилась к демаршу из-за возврата РФ в ПАСЕ

Арьев: Швеция присоединилась к демаршу из-за возврата РФ в ПАСЕ - Фото
Владимир Арьев (фото - Council of Europe, Genevieve Engel)

По словам дипломата, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению семи стран в совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ. Об этом заявив глава украинской делегацией в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, передает Новое время.

"К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

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30 июня сообщалось, что государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией по факту возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу.

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Теги: владимир арьев, пасе, демарш, швеция
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