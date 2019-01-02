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02.01.2019, 17:45

Россия вряд ли сможет возродить бомбардировщик Ту-160 - СМИ

Россия вряд ли сможет возродить бомбардировщик Ту-160 - СМИ - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В России хотят возродить производство сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, но это практически неосуществимо, считают специалисты

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Россия намерена на восстановление производства стратегических бомбардировщиков Ту-160. Однако, как пишет National Interest, вряд ли возможно развернуть его полномасштабное производство.

Издание напоминает, что сверхзвуковой Ту-160 – самый большой и самый мощный бомбардировщик в арсенале России. Размерами он сопоставим с американским B-1 Lancer

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Он стал одним из последних советских разработок времен Холодной войны и поступил на вооружение в 1987 году. Всего в СССР построили около 20 таких бомбардировщиков.

На данный момент у российской армии есть 16 Ту-160. Новейшая модификация самолета – это Ту-160М2. В Министерстве обороны РФ заявляли, что это совершенно новый самолет по сравнению с оригинальной моделью, от которой остался только фюзеляж. Минобороны утверждало, что новые самолеты будут иметь технологию “стелс” из-за “специального покрытия”.

Серийное производство новой модели бомбардировщика по планам России должно начаться в 2030-х годах. Однако производство оригинального Ту-160 прекратилось в 1992 году, и производственный опыт, скорее всего, утерян. "Детали разработки, конструкции и инженерные знания остаются только на бумаге. В оборонной промышленности РФ просто нет работников, который разбирались бы в Ту-160”, - объяснил аналитик JamestownFoundation Максим Старчак.

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Теги: Ту-160
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