Россия заморозила счета посольства Финляндии и не объясняет причины

Россия без каких-либо объяснений заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии в России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МИД Финляндии.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил журналистам, что банковские счета перестали работать 27 апреля.

"Счета посольства Финляндии были заморожены в России, и на данный момент они не могут быть использованы", – сказал Хаависто , добавив, что миссии использовали свои наличные резервы для оплаты счетов.

Хаависто сказал, что 4 мая Финляндия направила российским властям сообщение с просьбой обеспечить для миссий возможность функционировать в России и предоставить официальное объяснение по замораживанию счетов, но до сих пор его не получила.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

Финский энергетический концерн Fortum полностью утратил контроль над российскими активами на 1,7 млрд евро.

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