Россиян готовятся оповещать. Власти РФ на 30 минут отключили ТВ

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Сегодня вечером в России более чем на 30 минут было прервано вещание федеральных каналов в Москве и Подмосковье - из-за предупреждения МЧС об усилении ветра. Об этом сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на информацию зрителей.

Отмечается, что на продолжительную недоступность федеральных каналов также указали пользователи социальных сетей Facebook и Telegram. По словам одного из зрителей, примерно 50 минут отсутствовал эфир в том числе Первого канала и каналов ВГТРК, из которых часть времени шло предупреждение о сильном ветре, а другую часть диктор пояснял, что испытывалась система оповещения граждан.

Сегодня в течение дня проводились работы по врезке сигнала МЧС, но, по-видимому, они не удались, пояснил источник на одном из телеканалов.

"Отсюда странное сообщение о ветре, после которого нарушилась работа всех кабельных вещателей, которые напрямую принимают эфирный сигнал",- пояснил он.

Отмечается, что оператором эфирного телевещания выступает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Нарушения работы на стороне РТРС зафиксировали и в Вымпелкоме (бренд Билайн), чьи абоненты также пожаловались на сбой в вещании. В РТРС отказались от комментариев.

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2 мая Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета, который вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

18 июня Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы. В проекте ведомственного приказа указано, что в случае возникновения угроз включается режим централизованного управления.

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