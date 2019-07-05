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05.07.2019, 10:08

Россиян позвали во Вьетнам следить за трупом Хо Ши Мина

Россиян позвали во Вьетнам следить за трупом Хо Ши Мина - Фото
Фото: ЕРА

Бальзамировать тело вождя властям Вьетнама с 1960-х помогают советские специалисты, набившие руку на аналогичных манипуляциях с телом Владимира Ленина

Вьетнамские власти объявили о создании научного совета, который займется "изучением и оценкой состояния" забальзамированного тела местного революционера и лидера Хо Ши Мина. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Тело вьетнамского последователя марксизма-ленинизма уже 50 лет покоится в мавзолее в Ханое на центральной площади Ханоя Бадинь. "Исследовать и оценивать" его целых два месяца будут местные и российские специалисты. На это время мавзолей закроют.

Как уточняет источник, тело государственного деятеля Вьетнама "нуждается в постоянном уходе, иногда его приходится бальзамировать заново", а после развала СССР россияне отказали в бесплатной помощи. Теперь Вьетнам закупает жидкость для мумификации.

Ранее вьетнамцы просили РФ наладить совместное производство жидкости: в Москву ездили химики, "чтобы узнать тайну жидкости, которой пропитывали труп" одного из создателей СССР Владимира Ленина.

Хо Ши Мин умер 2 сентября 1969 года - и был забальзамирован, хотя в завещании о кремации. 30 лет назад в Политбюро страны заявили, что "согласно желаниям и чувствам народа и армии" Дядюшка Хо будет лежать в мавзолее, построенном в 1975 году, тем самым оправдав удаление из его завещания строчек с указаниями о кремировании.

Ранее лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что Ленин захоронен в мавзолее на Красной площади в Москве "по-православному".

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Теги: вьетнам, мавзолей, владимир ленин, хо ши мин
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